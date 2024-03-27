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20:04, 27 марта 2024Мир

Блинкен встретится с главой МИД Украины

Госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД Украины Кулебой в Брюсселе
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на встрече НАТО, которая пройдет в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, дипломат планирует провести встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Встреча входит в турне Блинкена, который с 1 по 5 апреля посетит Францию и Бельгию. Кроме того, госсекретарь обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Армении.

Ранее стало известно, что США поддержат кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. По мнению Вашингтона, нидерландский политик «будет прекрасным генеральным секретарем» военного блока, являясь фаворитом США на должность.

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      Максим Габриелян
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