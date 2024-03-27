Бывший министр обороны Франции назвал Макрона ребенком-королем и нарциссом

Экс-глава МО Франции Морен назвал Макрона ребенком-королем за слова об Украине

Бывший министр обороны Эрве Морен назвал президента Франции Эммануэля Макрона ребенком-королем и нарциссом за слова об отправке войск на Украину. Об этом экс-глава французского Министерства обороны (МО) заявил в интервью Le Point.

«Это провокации ребенка-короля, он так делал регулярно с начала своего срока! Естественно, что эта тема поднимается между главами государств и правительств в условиях секретности дипломатических переговоров. Но когда мы собираем европейских лидеров в Елисейском дворце, это делается не для того, чтобы создать немедленные условия для раскола и изоляции Франции», — сказал он.

Морен добавил, что Макрон страдает нарциссизмом, а нарциссу нужен только он сам, поэтому он всегда использует ненужные провокации.

Ранее французский лидер разозлил чиновников США словами об отправке войск на Украину. По словам высокопоставленного чиновника, американские официальные лица в частном порядке заявляют, что такой шаг может привести к риску разжечь столкновение с Россией.

