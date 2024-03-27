Макрон разозлил американских чиновников словами об отправке войск на Украину

Boomberg: Макрон разозлил чиновников США словами об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон разозлил чиновников США словами об отправке войск на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, он вызвал мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлил американские официальные лица, которые в частном порядке заявляют, что такой шаг может даже привести к риску разжечь столкновение с Россией.

Другой источник агентства отметил, что эти комментарии также не были очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, учитывая, что несколько стран уже имеют некоторое число своих военных на Украине.

Ранее бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гене обвинил Макрона в стремлении к прямому конфликту с Россией из-за его слов о возможно отправке войск на Украину. Он отметил, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, поэтому лучшим решением конфликта станут мирные переговоры с Россией и закрепление нейтрального статуса Украины.