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10:25, 27 марта 2024Мир

Макрон разозлил американских чиновников словами об отправке войск на Украину

Boomberg: Макрон разозлил чиновников США словами об отправке войск на Украину

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон разозлил чиновников США словами об отправке войск на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, он вызвал мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлил американские официальные лица, которые в частном порядке заявляют, что такой шаг может даже привести к риску разжечь столкновение с Россией.

Другой источник агентства отметил, что эти комментарии также не были очень разумными с точки зрения оперативной безопасности, учитывая, что несколько стран уже имеют некоторое число своих военных на Украине.

Ранее бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гене обвинил Макрона в стремлении к прямому конфликту с Россией из-за его слов о возможно отправке войск на Украину. Он отметил, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, поэтому лучшим решением конфликта станут мирные переговоры с Россией и закрепление нейтрального статуса Украины.

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      Семен Александров
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