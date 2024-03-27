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19:22, 27 марта 2024Из жизни

Кашалоты начали использовать «фекальную атаку» для защиты от косаток

У берегов Австралии кашалоты стали защищаться от косаток при помощи фекалий

Фото: Carmelo Isgro - MuMa Museo del Mare di Milazzo / Reuters

Кашалоты стали использовать фекалии для защиты от косаток. Об этом сообщает Metro.

Ученые, наблюдающие за колонией косаток у берегов Австралии, заметили необычное поведение кашалотов, на которых иногда охотятся хищники. Морской биолог Дженна Такер присоединилась к морской прогулке, которые устраивают для туристов, желающих посмотреть на китов. Участники прогулки стали свидетелями сцены охоты: группа косаток преследовала нескольких кашалотов, которые уже выбились из сил и часто подходили близко к поверхности воды, чтобы набрать воздуха.

По слова Такер, косатки кружили вокруг кашалотов, а те били хвостами, чтобы отогнать хищников. В какой-то момент в воде появилось крупное темное пятно. Сначала люди подумали, что это кровь, но Такер заподозрила, что дело не в этом. Подсказкой стало поведение косаток, которые задергали хвостами и стали отплывать от кашалотов. Позднее исследовательница поняла, что пятно — это следствие «фекальной атаки». Кашалоты, как она выразилась, решили спастись при помощи «защитной диареи». Облегчившись, один из кашалотов начал хвостом разгонять фекалии вокруг.

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«Облако диареи, возникающее, когда кит машет хвостом, отпугивает хищников, и в данном случае тактика сработала. Учитывая, что фекалии кашалотов имеют красноватый цвет, а их рацион на 90 процентов состоит из кальмаров, их легко принять за кровь», — написала Такер в своем блоге.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии косатки стали использовать подводный каньон, чтобы устраивать засаду на китов с детенышами. Они преследуют млекопитающих, пока детеныши не выбиваются из сил, а затем топят их.

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      Антонина Черташ
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