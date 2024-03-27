Кашалоты начали использовать «фекальную атаку» для защиты от косаток

У берегов Австралии кашалоты стали защищаться от косаток при помощи фекалий

Кашалоты стали использовать фекалии для защиты от косаток. Об этом сообщает Metro.

Ученые, наблюдающие за колонией косаток у берегов Австралии, заметили необычное поведение кашалотов, на которых иногда охотятся хищники. Морской биолог Дженна Такер присоединилась к морской прогулке, которые устраивают для туристов, желающих посмотреть на китов. Участники прогулки стали свидетелями сцены охоты: группа косаток преследовала нескольких кашалотов, которые уже выбились из сил и часто подходили близко к поверхности воды, чтобы набрать воздуха.

По слова Такер, косатки кружили вокруг кашалотов, а те били хвостами, чтобы отогнать хищников. В какой-то момент в воде появилось крупное темное пятно. Сначала люди подумали, что это кровь, но Такер заподозрила, что дело не в этом. Подсказкой стало поведение косаток, которые задергали хвостами и стали отплывать от кашалотов. Позднее исследовательница поняла, что пятно — это следствие «фекальной атаки». Кашалоты, как она выразилась, решили спастись при помощи «защитной диареи». Облегчившись, один из кашалотов начал хвостом разгонять фекалии вокруг.

«Облако диареи, возникающее, когда кит машет хвостом, отпугивает хищников, и в данном случае тактика сработала. Учитывая, что фекалии кашалотов имеют красноватый цвет, а их рацион на 90 процентов состоит из кальмаров, их легко принять за кровь», — написала Такер в своем блоге.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии косатки стали использовать подводный каньон, чтобы устраивать засаду на китов с детенышами. Они преследуют млекопитающих, пока детеныши не выбиваются из сил, а затем топят их.