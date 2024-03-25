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11:39, 25 марта 2024Из жизни

Косатки начали загонять китов в каньон и душить их детенышей

У берегов США косатки начали загонять китов в засаду и душить их детенышей

Фото: Thomas Lipke / Unsplash

Морские биологи из США заметили необычную стратегию охоты у косаток, живущих у берегов Калифорнии. Об этом пишет Business Insider.

Ученые, наблюдавшие за колонией из 183 косаток, обнаружили, что хищники начали использовать подводный каньон с крутыми склонами для засады и охоты на жертв. Косатки патрулировали каньон и его окрестности, а затем, заметив поблизости самок серого кита с детенышами, загоняли их в узкие проходы и начинали преследовать до тех пор, пока детеныш не выбивался из сил. После этого одни косатки блокировали мать, а другие тащили маленького кита на открытое пространство к поверхности,

Там группа косаток начинала таранить детенышей носами, подбрасывать их в воздух и бить хвостами. Хищники часто «добивали» жертв, прыгая на их дыхало и одновременно подтапливая. Таким образом они душили детенышей, пока у тех не заканчивался кислород. Процесс мог длиться от полутора часа до пяти часов, после чего косатки по очереди кормились телом жертвы.

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Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.

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      Антонина Черташ
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