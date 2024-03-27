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16:25, 27 марта 2024Силовые структуры

Полковник СВР рассказал об обмене информацией между спецслужбами России и США

Полковник СВР: до 2022 года между спецслужбами России и США работал особый канал

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Долгосрочные каналы связи, которые занимались предотвращением и предупреждением терроризма, между разведками России и США действовали до 2022 года. Об этом рассказал полковник Службы внешней разведки России (СВР) в отставке Игорь Морозов в интервью RTVI.

Он заявил, что такое взаимодействие спецслужб необходимо продолжать и сегодня. Полковник подчеркнул, что инициатива возобновления обмена информацией лежит в руках политических лидеров Запада, в особенности США.

На вопрос журналиста, могли ли американские или британские спецслужбы передавать России конкретную информацию перед терактом в «Крокус Сити Холле», Морозов сказал, что никакой информации об этом западные спецслужбы не передавали.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Вскоре исполнителей теракта задержали в Брянской области. 24 марта суд отправил их под стражу.

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      Анна Габай
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