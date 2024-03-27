Пожилой любитель природы Севера на пять месяцев застрял в тундре из-за морозов

На Чукотке 70-летний мужчина 5 месяцев провел в тундре без связи из-за морозов

На Чукотке 70-летний любитель природы Севера отправился на дальний промысел и застрял там на пять месяцев из-за морозов. Его нашли и спасли сотрудники полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«70-летний пенсионер — любитель природы Севера и заядлый рыбак. Вот уже много лет он периодически в одиночку уходил на дальний промысел, проводя в скромном домике на берегу реки от трех до шести месяцев без связи с родственниками», — рассказала Волк.

О пропаже мужчины сообщила его жена. Она рассказала, что супруг ушел на промысел осенью 2023 года и не вернулся к Новому году, как планировал. Полицейские нашли россиянина в 150 километрах от села Усть-Белая, где он проживал. Мужчина был истощен — продукты в его домике закончились месяц назад, из-за чего он питался корой деревьев и запасами рыбы. Помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее житель Мурманской области отправился за рыбой, застрял в тундре на три дня и смог выжить. Как рассказали спасатели, мужчина оказался в беде из-за сломавшегося вездехода. Без техники ему пришлось выбираться из тундры пешком, и за три дня он отморозил себе и руки, и ноги.