69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:05, 27 марта 202469-я параллель

Пожилой любитель природы Севера на пять месяцев застрял в тундре из-за морозов

На Чукотке 70-летний мужчина 5 месяцев провел в тундре без связи из-за морозов

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

На Чукотке 70-летний любитель природы Севера отправился на дальний промысел и застрял там на пять месяцев из-за морозов. Его нашли и спасли сотрудники полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«70-летний пенсионер — любитель природы Севера и заядлый рыбак. Вот уже много лет он периодически в одиночку уходил на дальний промысел, проводя в скромном домике на берегу реки от трех до шести месяцев без связи с родственниками», — рассказала Волк.

О пропаже мужчины сообщила его жена. Она рассказала, что супруг ушел на промысел осенью 2023 года и не вернулся к Новому году, как планировал. Полицейские нашли россиянина в 150 километрах от села Усть-Белая, где он проживал. Мужчина был истощен — продукты в его домике закончились месяц назад, из-за чего он питался корой деревьев и запасами рыбы. Помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее житель Мурманской области отправился за рыбой, застрял в тундре на три дня и смог выжить. Как рассказали спасатели, мужчина оказался в беде из-за сломавшегося вездехода. Без техники ему пришлось выбираться из тундры пешком, и за три дня он отморозил себе и руки, и ноги.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации. Имя Андрея Сыропятова появилось в списке жертв теракта

      В Венгрии оценили сложность получения шенгена для россиян

      Конвоиры попались на помощи арестованному главарю ОПГ Шишкану

      Пожилой любитель природы Севера на пять месяцев застрял в тундре из-за морозов

      В США оценили российскую «Пчелку»

      Овечкин прервал голевую серию

      На юг России обрушился шторм

      Возлюбленную Леонардо Ди Каприо сняли с кольцом на безымянном пальце на свидании

      Захарова ответила на заявления США о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

      Интерпол отказался от комментариев о помощи России в расследовании теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше