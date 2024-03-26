69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
20:32, 26 марта 202469-я параллель

Россиянин трое суток шел с отмороженными руками и ногами по тундре и выжил

Житель Мурманской области на трое суток застрял в тундре и смог выжить

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Житель Мурманской области отправился за рыбой, застрял в тундре на три дня и смог выжить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Как рассказали спасатели, мужчина оказался в беде из-за сломавшегося вездехода. Без техники ему пришлось выбираться из тундры пешком, и за три дня он отморозил себе и руки, и ноги.

Лишь на четвертый день спасателям удалось найти мужчину. «Спасатели ведомства на вертолете Ми-8 в районе озера Кошкесъявр нашли и эвакуировали пострадавшего в Мурманск. Там его передали врачам», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о россиянине, который во время шторма попал на необитаемый остров в пяти километрах от дома и три дня выживал в заброшенной часовне.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      Названы причины ранней менопаузы

      Знаменитую сумку Birkin не продают простым людям. Купить ее могут только избранные. Как это привело к скандалу?

      Захарова ответила США на слова о неверии в причастность Украины к теракту

      Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

      Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами в «Крокусе»

      В российском городе мужчина надругался над четырехлетней девочкой в гостях

      Ученый из Уфы опроверг влияние магнитных бурь на человека

      Зендея вышла в свет в откровенном платье

      НДФЛ предложили отменить для одной категории россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше