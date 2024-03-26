Россиянин трое суток шел с отмороженными руками и ногами по тундре и выжил

Житель Мурманской области на трое суток застрял в тундре и смог выжить

Житель Мурманской области отправился за рыбой, застрял в тундре на три дня и смог выжить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Как рассказали спасатели, мужчина оказался в беде из-за сломавшегося вездехода. Без техники ему пришлось выбираться из тундры пешком, и за три дня он отморозил себе и руки, и ноги.

Лишь на четвертый день спасателям удалось найти мужчину. «Спасатели ведомства на вертолете Ми-8 в районе озера Кошкесъявр нашли и эвакуировали пострадавшего в Мурманск. Там его передали врачам», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о россиянине, который во время шторма попал на необитаемый остров в пяти километрах от дома и три дня выживал в заброшенной часовне.