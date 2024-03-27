В России высказались о последствиях приостановки работы Samsung Pay

Депутат Делягин: беды из-за приостановки работы Samsung Pay не будет

В России есть альтернативы сервису Samsung Pay, поэтому проблем из-за приостановки работы бесконтактной оплаты через российские банковские карты не будет, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о возможных сложностях из-за решения южнокорейской компании Samsung.

«Samsung Pay касается только владельцев Samsung. Даже не владельцев Android. Остаются "Яндекс Пэй" и другие бесконтактные системы. Поэтому у нас есть альтернативные системы. Никакой беды здесь не будет», — заявил Делягин.

Также депутат отметил, что отказался от использования техники Samsung.

«У меня всю жизнь был телефон Samsung, пока я не обнаружил, что он собирает информацию даже о состоянии моего здоровья. На самом деле, чем меньше телефонов Samsung в России, как и Apple, тем лучше. Меньше информации о нас сливается», — заключил он.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung прекратит проводить бесконтактную оплату через российские банковские карты. В корпорации сообщили, что с 3 апреля 2024 года клиенты не смогут использовать карты платежной системы «Мир» в Samsung Pay.

Также текущие пользователи платежного сервиса не смогут добавлять новые банковские карты. Все ранее загруженные платежные карты будут недоступны. При этом возможность пользоваться клубными картами и картами постоянного клиента останется. Фактически Samsung Pay перестанет работать в России с 3 апреля.

В справочном разделе Samsung Pay уточняется, что платежный сервис продолжит полноценную работу в Белоруссии.