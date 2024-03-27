Россиянка заявила, что в «Крокусе» убили мало людей, и попыталась оправдаться. Что она рассказала полицейским?

Благодарившую за теракт в «Крокусе» нижегородскую школьницу лишили стипендии

Полиция нагрянула к жительнице Липецка и провела в ее доме обыск после слов россиянки о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Женщина на стриме заявляла, что в «Крокусе» убили мало людей. На допросе женщина попыталась оправдаться. Она извинилась и раскаялась.

Выпила. Очень много выпила. И как бы у меня энергия… агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Ни в коем случае я не желаю, чтобы убивали людей. Свою вину признаю. Я сказала это от злости, потому что… Ну, вот, потому что, потому что. Я наговорила то, что, возможно, я в трезвом виде бы не сказала

жительница Липецка

По месту жительства россиянки провели обыск, во время которого были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. По факту проводится проверка.

Российскую школьницу лишили стипендии после видео с благодарностью стрелкам

Школьница из Нижнего Новгорода опубликовала в соцсетях видео, в котором она поблагодарила стрелков, напавших на «Крокус». В ролике она говорила, что из-за теракта она не поедет в Москву, а значит дальше может продолжать употреблять алкоголь. «Уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила», — говорила она на видео, которое впоследствии увидели местные жители и пожаловались в администрацию города.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Оказалось, что несовершеннолетняя в прошлом удостаивалась благодарности со стороны мэрии за ее достижения в области культуры. Она также пыталась пройти отбор на музыкальное телешоу «Голос». Спустя некоторое время школьница опубликовала ролик с извинениями. Несмотря на признание вины, ее лишили грантов и именной стипендии.

Еще одного мужчину, оправдывающего терроризм, задержали в Башкортостане

В Республике Башкортостан после высказываний о теракте в «Крокусе» в этот же день был задержан житель Стерлитамака, блогер Рустам Абасалямов 1980 года рождения. Он был доставлен в региональный УМВД России, где извинился за свое поведение и признался, что вел интернет-трансляцию, будучи пьяным. «У нас в Башкирии траура нет н***я… Е****ь там в Москве своей е****й как хотите», — заявлял он на стриме. На полицейском допросе мужчина раскаялся и признал свою вину.

В своих видео я говорил катастрофически неправильные и ужасные вещи для привлечения к себе внимания. Сейчас я осознаю, что своими словами мог разжечь межнациональную рознь, играя на чувствах людей. Это недопустимо и бесчеловечно. Приношу свои извинения всему многонациональному народу России Рустам Абасалямов житель Стерлитамака

В отношении него полицейские проводят проверку. Теперь мужчине грозит дело по статье об оправдании терроризма.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Также накануне в Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из среднеазиатских республик за комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле». Иностранец под анонимным аккаунтом оставлял под новостями о трагедии одобрительные комментарии и думал, что его не смогут разоблачить. Однако силовики установили личность мужчины и пришли к нему домой, после чего тот извинился и пообещал больше не писать подобных сообщений.

Решается вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет"»).

Кроме того, за публичное оправдание терроризма был задержан журналист Николай Конашенок, муж генерального директора «Новой Голландии», который написал в соцсетях, что «"Пикник" чудовищная группа, но все же мелковато...». После задержания он принес свои извинения. На него возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также был задержан молодой человек из Москвы. Во время теракта он писал, что ему нравятся звуки выстрелов. Сам он был недалеко от места трагедии. Его тоже задержали. Он раскаялся в содеянном так же, как это сделала и девушка из Москвы. Она назвала «еб***тыми» всех, кто скорбел в день трагедии. Из-за этого видео ее отчислили из вуза.

В Краснознаменске задержали юношу, записавшего ролик в Telegram со словами: «Мне вообще по**й на этот "Крокус", ну разъ**ало и разъ**ало». Он тоже извинился.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.