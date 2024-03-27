Сотрудники ГИБДД зафиксировали редкое явление

В Тверской области не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими за сутки

В Тверской области за последние сутки не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает TV Tver со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Отмечается, что такое происходит довольно редко — несколько раз в год.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД. Количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Кроме того, станет проще выполнять упражнение »разворот в ограниченном пространстве» — теперь водители это смогут делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.