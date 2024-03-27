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15:40, 27 марта 2024Моя страна

Сотрудники ГИБДД зафиксировали редкое явление

В Тверской области не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими за сутки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тверской области за последние сутки не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает TV Tver со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Отмечается, что такое происходит довольно редко — несколько раз в год.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД. Количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Кроме того, станет проще выполнять упражнение »разворот в ограниченном пространстве» — теперь водители это смогут делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.

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      Варвара Кошечкина
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