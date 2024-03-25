Юрист предупредила об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД

Юрист Канноева: 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД. Об этом рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги Анна Канноева в беседе с агентством «Прайм».

Уточняется, что количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Кроме того, станет проще выполнять упражнение »разворот в ограниченном пространстве» — теперь водители это смогут делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. Также на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы.

В перечне ужесточений — увеличение срока между попытками сдать экзамены. Если ученик не сдал с трех попыток, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев.

Еще одна мера — запрет на один год допуска к сдаче экзаменов гражданам, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде или не выполнили требования о прохождении медосмотра.

Ранее в Москве камеры Центра организации дорожного движения начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Система наблюдения определяет скорость автомобиля и траекторию его движения, а также делает несколько снимков.