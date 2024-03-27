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03:56, 27 марта 2024Россия

Поисковые работы в «Крокусе» завершились. Пострадавших под завалами после теракта больше нет

Воробьев сообщил об отсутствии пострадавших под завалами в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 26 марта поисковые работы на территории «Крокус Сити Холла» в Красногорске были завершены. Спасатели доложили, что по итогам поисковых мероприятий пострадавших под завалами найдено не было. Глава Подмосковья добавил, что был проведен осмотр территории, превышавшей восемь тысяч квадратных метров.

Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным

Андрей Воробьевгубернатор Московской области

МЧС дополнило список погибших в результате теракта

МЧС России разместило на своем сайте дополненный список погибших при теракте в Подмосковье. На 20:00 26 марта в него внесены 120 имен. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека, 182 пострадали.

В МЧС уточнили, что последствия пожара были полностью ликвидированы. Специалисты самостоятельно вывезли и разобрали более 900 кубометров обрушившихся конструкций, прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника. «Всего к аварийно-спасательным работам привлекались более 1000 специалистов и свыше 300 единиц техники», — указывается в сообщении.

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Спасатели разбирали завалы практически вручную

Принимавший участие в операции по расчистке завалов рабочий заявил, что действовать приходилось практически вручную, чтобы не повредить останки. Он сообщил, что спасатели, монтажники, сварщики и разнорабочие трудились по три смены. «Есть сгоревшие... Аккуратно, очень аккуратно снимают все», — высказался специалист.

Участники операции рассказали о сложности опознания жертв теракта из-за высокой температуры пожара. По причине данного фактора фрагменты тел практически не находят: как считают специалисты, в эпицентре пожара останки могли не сохраниться вовсе.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

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      Маргарита Пименова
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