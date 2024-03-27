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18:51, 27 марта 2024Мир

Стала известна возможная цель визита фаворита на пост генсека НАТО в Литву

Рютте посетит Литву, чтобы заручиться поддержкой как кандидат в генсеки НАТО

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, являющийся фаворитом на пост генерального секретаря НАТО, намерен посетить Литву, чтобы, по мнению экспертов, заручиться поддержкой своей кандидатуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов и пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы.

«В ходе встречи 2 апреля лидеры двух стран обсудят вопросы укрепления восточного фланга НАТО, помощи Украине и актуальные вопросы повестки дня ЕС», — заявила пресс-служба.

По данным экспертов, помимо обсуждения названных выше тем, целью Рютте в предстоящем визите является продвижение себя как главного кандидата на должность генсека Североатлантического альянса, так как из-за противодействия Болгарии, Венгрии и Турции Рютте рискует не набрать необходимые голоса.

Ранее Рютте заявил председателю КНР Си Цзиньпину о недопустимости победы России в конфликте на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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