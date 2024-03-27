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07:02, 27 марта 2024Бывший СССР

Украинские военные запустили ракету с надписью «на Crocus Sity Hall»

ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету с надписью «на Crocus Sity Hall»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», ошибившись в названии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

При этом отмечается, что из-за неисправности ракета упала на позиции украинских войск. Однако другие бойцы ВСУ, решив, что ракета была запущена Россией, пригрозили ее пересобрать, а затем послать обратно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных мужчин напала на посетителей, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

Директор ФСБ России Александр Бортников указал на причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, к организации преступления причастны спецслужбы США и Британии, а также Главное управление разведки (ГУР) Украины.

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      Марина Совина
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