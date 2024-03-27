В Краснодаре задержали четырех человек за покушение на теракт

Силовики в Краснодаре задержали 4 человека за поджог на железной дороге

В Краснодаре сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали четырех человек, подозреваемых в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Покушение на теракт») УК РФ. На данный момент все подозреваемые арестованы, им грозит до 20 лет лишения свободы. Уточняется, что большинство из них были ранее судимы за совершение различных преступлений.

По данным ведомства, поджог батарейного шкафа, предназначенного для безопасной и эффективной работы железнодорожной инфраструктуры, был совершен около платформы «МЖК» Краснодарского края. Известно, что случившееся не повлияло на движение составов.

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