В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

Замеченный во время теракта в «Крокусе» якобы сотрудник ФСБ оказался строителем

Замеченный в «Крокус Сити Холле» во время теракта мужчина, которого в сети попытались выдать за сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ), оказался строителем.

Ряд изданий и Telegram-каналов опубликовали фото зрителей, которые сидели на верхних рядах, когда возле сцены началась стрельба. Среди них было фото Алексея, его приняли за сотрудника ФСБ. Россиянин раскрыл свою личность в беседе с ТАСС и рассказал, что пришел на концерт вместе с дочерью и разместился на балконе.

То, что сейчас там про меня всякие картинки рисуют в интернете, — это подло, нагло. В общем-то даже комментировать это я смысла не вижу Алексей посетитель «Крокус Сити Холла»

Мужчина поделился, что, когда началась стрельба, не все сразу поняли, что случилось, — многие подумали, что взрывают петарды. По его словам, сначала люди забегали из холла в зал, поскольку сперва стреляли в вестибюле. Алексей и его дочь эвакуировались со стороны холла и не столкнулись с террористами.

Администратор «Крокуса» рассказала о координации посетителей во время теракта

По словам администратора Софии Мейер, она поняла, что произошел теракт, так как очень много людей забегали из фойе с предупреждениями о стрельбе. Женщина рассказала, что у нее не было мысли убежать. Мейер поделилась, что несколько раз возвращалась за посетителями «Крокус Сити Холла». Боясь встречи с террористами, администратор решила вывести гостей через второй этаж по другой эвакуационной лестнице.

Фото: Reuters

В числе спасенных Мейер оказался и российский актер и телеведущий Сергей Светлаков.

Ранее охранник концертного зала Алексей Осанушков также рассказал, как вывел из издания более ста человек. «Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все», — рассказал он.

Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все Алексей Осанушков охранник концертного зала «Крокус Сити Холл»

Директор ФСБ раскрыл подробности о теракте

Как рассказал директор ФСБ Александр Бортников, атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» готовили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Он добавил, что Украина осуществляла подготовку боевиков на Ближнем Востоке.

Говоря о расследовании теракта, глава ФСБ указал, что к организации причастны спецслужбы США и Великобритании, а также Главное управление разведки Украины. По его словам, теракт в концертном зале был им необходим, чтобы создать панику в российском обществе.

22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек.