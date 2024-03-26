Администратор «Крокуса» рассказала о координации посетителей во время теракта

Администратор «Крокуса» Мейер: не думала о том, чтобы убежать

Администратор подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» София Мейер рассказала, как координировала людей при эвакуации во время теракта. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам женщины, она поняла, что произошел террористический акт, поскольку очень много людей забегало из фойе с предупреждениями о стрельбе. У нее не возникло мысли убежать.

«Я просто думала, сколько людей, понимала масштаб, зная вместимость зала и вип-лож, и понимала, какая это будет катастрофа сейчас», — сказала Мейер. Она отметила, что возвращалась несколько раз за посетителями «Крокуса». Опасаясь встречи с террористами, она решила вывести гостей через второй этаж по другой эвакуационной лестнице.

В числе спасенных Мейер был российский актер и телеведущий Сергей Светлаков. По словам администратора, после произошедшего он связался с ней.

Ранее Светлаков рассказал подробности спасения в «Крокус Сити Холле». По его словам, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи. Услышав выстрелы, он и его спутники выбежали в узкий коридор.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных мужчин напала на посетителей, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

