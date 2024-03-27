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19:03, 27 марта 2024Силовые структуры

Выдававший себя за подростка россиянин осужден за интимную переписку с ребенком

В Алтайском крае 54-летний мужчина осужден за растление школьницы в интернете

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил 54-летнего жителя Ростовской области к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что, выдавая себя за подростка, он растлевал 11-летнюю девочку в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2021 году мужчина завел страницу в популярной социальной сети под именем подростка. Там он познакомился с 11-летней школьницей из Алтайского края. Во время переписки злоумышленник попросил ребенка сделать несколько интимных фотографий. Получив снимки, он потребовал снять интимное видео. Мужчина запугивал девочку, обещая в случае отказа отправить уже имеющиеся у него фото ее родителям и знакомым. Пострадавшая испугалась и сняла видео. После этого мужчина снова потребовал от школьницы новые интимные материалы. Тогда девочка заблокировала его. В ответ злоумышленник отправил все имеющиеся у него фото и видео с участием девочки ее одноклассникам.

Спустя некоторое время правоохранители смогли вычислить преступника в Ростовской области и задержать. После чего фигурант был доставлен на территорию Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 24-летнего местного жителя, растлившего в сети 12-летнюю девочку.

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      Анна Габай
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