Россиянина задержали за интимную переписку с 12-летней девочкой

В Петербурге задержали мужчину за растление 12-летней девочки в сети

В Петербурге задержали 24-летнего местного жителя, растлившего в сети 12-летнюю девочку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в 2022 году мужчина несколько месяцев общался со школьницей во «ВКонтакте» под псевдонимом. Он просил ее присылать интимные фото. Полиции удалось узнать, кто скрывается за фейковым аккаунтом. Предположительно, это была не единственная потерпевшая, с которой россиянин общался на откровенные темы.

Пока мужчину задержали на двое суток. Сейчас правоохранители изучают его телефон. Отмечается, что ранее он был судим за разбой.

Ранее стало известно, что в Курганской области 14-летнюю девочку заподозрили в сексуальном насилии в отношении 11-летней сестры.