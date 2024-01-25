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20:36, 25 января 2024Силовые структуры

Российская школьница снимала на видео обнаженную младшую сестру

Под Курганом школьница снимала на видео обнаженную младшую сестру

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курганской области 14-летнюю девочку заподозрили в сексуальном насилии в отношении 11-летней сестры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, это произошло ночью 12 января в селе Мокроусово. Старшая сестра снимала на видео обнаженную девочку. Школьница не понимала, что с ней делает подозреваемая.

Против подростка возбудили дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Вскоре решится вопрос о мере пресечения.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области сборщик мебели домогался малолетней. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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