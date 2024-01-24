В российском регионе сборщик мебели надругался над маленькой девочкой

В Ленобласти сборщик мебели надругался над маленькой девочкой

В Ленинградской области сборщик мебели домогался маленькой девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полиция рассматривала административные материалы против россиянки, которая не исполняла обязанности по воспитанию дочери. Вскоре выяснилось, что сожитель женщины в январе 2023 года надругался над ее девятилетней дочерью.

Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Тыве задержали 34-летнего жителя села Ээрбек по обвинению в неоднократном изнасиловании. Он домогался 15-летней падчерицы на протяжении шести лет.