Байдена пригласили в Конгресс дать показания о бизнесе семьи

Политик Комер призвал Байдена в Конгресс дать показания о бизнесе семьи

Глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер сообщил, что пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи. Об этом передает РИА Новости.

В письме к Байдену Комер указал на различия между его публичными заявлениями и доказательствами, которые собрал профильный комитет.

«Наивысший интерес американского народа состоит в том, чтобы вы напрямую ответили на вопросы членов Конгресса. Настоящим я приглашаю вас сделать это», — призвал он.

Политик добавил, что комитет обнаружил более 24 миллионов долларов, которые поступили на счета Байдена, членов его семьи и деловых партнеров из иностранных источников.