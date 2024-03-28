Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:53, 28 марта 2024Мир

Байдена пригласили в Конгресс дать показания о бизнесе семьи

Политик Комер призвал Байдена в Конгресс дать показания о бизнесе семьи
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер сообщил, что пригласил президента США Джо Байдена дать показания о деловых операциях его семьи. Об этом передает РИА Новости.

В письме к Байдену Комер указал на различия между его публичными заявлениями и доказательствами, которые собрал профильный комитет.

«Наивысший интерес американского народа состоит в том, чтобы вы напрямую ответили на вопросы членов Конгресса. Настоящим я приглашаю вас сделать это», — призвал он.

Политик добавил, что комитет обнаружил более 24 миллионов долларов, которые поступили на счета Байдена, членов его семьи и деловых партнеров из иностранных источников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

      МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

      Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

      Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

      Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

      Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

      Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

      Лжесвященник завел 10 жен ради жилья и денег

      Длину волос у женщин связали с частым сексом

      Лавров высказался о будущем России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше