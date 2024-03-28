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10:52, 28 марта 2024Россия

Четверо россиян попытались ограбить магазин и жестоко избили посетителя

Shot: в Воронеже четверо мужчин пытались ограбить магазин и избили посетителя

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Воронеже четверо мужчин пытались ограбить магазин и жестоко избили посетителя, который встал на их пути. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, все случилось на проспекте Революции. Россиянин в желтой куртке противостоял четверым, ему даже удалось остановить одного из них. На видеокадрах, которые распространили в сети, на асфальте оказываются телефоны участников потасовки.

Одна из очевидиц отметила, что мужчины едва не снесли инвалида-колясочника, который находился перед магазином.

Горожанин в желтой куртке позже заявил в полицию о пропаже телефона после драки.

Ранее в Зеленограде очевидцы сняли на видео драку пассажиров в одном из городских автобусов. Свидетели пояснили, что один из мужчин набросился на двух обидчиков из-за оскорблений. Затем участники драки вышли на улицу и продолжили потасовку.

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      Анна Щербакова
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