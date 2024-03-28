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14:06, 28 марта 2024Бывший СССР

Депутат Рады заявил о диктатуре на Украине

Дубинский: на Украине установлена диктатура, она превратила украинцев в рабов
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Кадр: перший регіональний / YouTube

Киевские власти установили диктатуру в стране и превратили украинцев в рабов, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если кто-то еще не понял или стесняется себе в этом признаться — на Украине установлена диктатура. С помощью ручного парламента и ручных силовиков превратили нас в рабов», — заявил Дубинский.

Украинцам, как «рабам», считает депутат, запрещено выезжать из страны, «даже приближаться к границе», запрещено «требовать выборы, даже думать о смене власти», читать новости, писать в соцсетях и ставить лайки, а также ходить в «неправильную церковь».

«Рабам», отметил он, можно «смотреть телемарафон, работать за гроши и служить в армии».

«За то, что я критиковал власть, меня объявили госизменником на основании полностью сфабрикованного обвинения, в лучших традициях сталинских репрессий, в которых судьи превратились в "расстрельные тройки"», — написал Дубинский.

В 2023 году Дубинскому предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о госизмене и создании и руководстве преступной организацией. Его также обвиняли в подготовке медийной спецоперации против Государственного бюро расследований Украины.

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      Алевтина Запольская
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