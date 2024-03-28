Французский генерал призвал Макрона подумать об ответе России на отправку войск

Французский генерал Перрюш: Макрону нужно учесть ответ России на отправку войск

Президент Франции Эммануэль Макрон должен подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину. Об этом заявил бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в эфире телеканала LCI.

Перрюш прокомментировал сценарии возможного размещения французского контингента на Украине. Он подчеркнул, что существующие планы не учитывают вариант решения оперативных задач на фронте. Военный также отметил, что вмешательство в конфликт силами контингента одной страны рискованно и не предусматривает возможных последствий.

«[Планы] вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь», — заявил генерал. Он предположил, что заявления Макрона были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки солдат на Украину.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о неготовности НАТО отправлять войска на Украину. Она также добавила, что Украина не просила страны блока отправлять войска.