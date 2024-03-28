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10:55, 28 марта 2024Мир

В России назвали причину отказа ЕС от передачи Киеву дохода от активов Москвы

Джабаров объяснил отказ ЕС от передачи Киеву доходов от активов РФ опасениями

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Отказ Евросоюза от передачи Украине пяти миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов, вызван опасениями за репутацию и за те проблемы, которые могут из-за этого возникнуть, объяснил решение ЕС первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это очень опасная игра, которую сначала пытался затеять Евросоюз. Очень много европейских активов задействовано в России. И большие проблемы могут возникнуть в будущем. Поэтому я думаю, что они понимают, что все это сгорит в топке этой локальной войны, которую ведет Украина с нами, а толку не будет», — оценил Джабаров.

Наверное, все-таки Евросоюз опасается не только рисковать репутацией, но и рисковать теми проблемами, которые могут потом возникнуть у него самого

Владимир Джабаровпервый зампред Комитета Совфеда по международным делам

Ранее Евросоюз решил отказаться от передачи Украине пяти миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов. По данным Politico, доход, полученный из замороженных российских активов до 15 февраля 2024 года, останется у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.

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