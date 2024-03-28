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13:58, 28 марта 2024Россия

Правила получения водительских прав поменяют в России с 1 апреля. Что нужно знать?

Правила получения водительских прав поменяют в России с 1 апреля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России с 1 апреля поменяют правила получения водительских прав. Это следует из соответствующего постановления правительства страны.

В частности, для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) кандидатам на получение водительского удостоверения теперь придется предоставлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В случае отсутствия страхового номера индивидуального лицевого счета, сотрудники ГИБДД самостоятельно запросят необходимые данные.

В то же время некоторым СНИЛС не потребуется. Среди таких категорий заявителей сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Лишенным прав за пьяную езду не дадут восстановить их раньше срока

Нарушители ПДД, лишенные права управления транспортными средствами за пьяную езду, теперь не смогут быстро вернуть права, воспользовавшись лазейкой в законе. С 1 апреля вводится запрет допуска к сдаче экзаменов в ГИБДД гражданам, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказались проходить медосмотр, сроком на один год.

Сам запрет уже существовал, однако ранее те, кто вообще не имел прав и был пойман пьяными за рулем или отказался проходить медосвидетельствование, а также те, у кого срок действия документа истек, после ареста на срок от 10 до 15 суток могли сразу идти на экзамен в ГИБДД и получать новое водительское удостоверение. Теперь такой возможности у них не будет.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Что еще изменится в экзамене на права

С 1 апреля инспектор-экзаменатор должен будет находиться не справа от водителя, как сейчас, а на заднем сиденье. Дело в том, что ранее в случае ДТП часто именно экзаменатора суд признавал виновным: согласно российскому законодательству, обучающий вождению приравнивается к водителю. Теперь подобная практика уйдет в прошлое.

Кроме того, увеличится срок между попытками сдать экзамен. Если ученик провалился три раза, попытаться еще раз он сможет только через полгода, но не позднее девяти месяцев.

Также не пустят на экзамен тех, кто не пришел в военкомат после получения повестки. Это ограничение (как и информация об отмене ограничения) будут отображаться в Едином реестре военнообязанных, когда тот появится.

Есть в регламенте и послабление. С 1 апреля в ходе сдачи практического экзамена в ГИБДД допускается получение семи штрафных баллов, а не пяти, как это было ранее

Кроме того, в документе появилось техническое уточнение: если в процессе сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медицинской справки, то процесс приостановят до предъявления кандидатом действующих документов. Эти ограничения существовали и ранее, однако их решили дополнительно отразить в регламенте.

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      Игорь Дмитров
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