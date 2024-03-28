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13:08, 28 марта 2024Бывший СССР

Российские бойцы уничтожили вагоны с украинскими боеприпасами

Рогов: бойцы ВС России уничтожили два вагона с боеприпасами ВСУ в Запорожье

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Два вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили бойцы Вооруженных сил (ВС) России. Российская армия нанесла удар по украинскому железнодорожному составу в подконтрольном Киеву городе Запорожье, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Атака была совершена при помощи дронов-камикадзе «Герань» во время выгрузки вооружений и боеприпасов. «Долгое время была слышна вторичная детонация», — добавил Рогов, отметив, что это позволит сорвать снабжение украинской армии на передовой линии фронта.

Ранее под Авдеевкой российские военные уничтожили пятый танк M1 Abrams. Атака по переданной Украине технике попала на видео. На ролике Abrams стоит посреди поля в то время, когда его атакуют российские беспилотники.

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      Анастасия Алимпиева
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