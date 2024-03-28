В Раде пожаловались на неспособность принимать решения из-за отсутствия кворума

Железняк: 28 марта Рада не приняла ни одного решения из-за отсутствия кворума

Депутаты Верховной Рады на заседании 28 марта не смогли принять ни одного важного решения из-за отсутствия кворума. На это в Telegram пожаловался народный депутат Ярослав Железняк.

«В зале всего 109 депутатов. Ничего не проголосовали. Провалили три блокирующих постановления (...) На этом заседание в марте завершилось. Все мощно поработали», — заявил парламентарий.

Он добавил, что для принятия законопроекта в Раде, его должны поддержать не менее 226 депутатов. По словам Железняка, эта ситуация связана с неспособностью партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» наладить партийную дисциплину.

Ранее нардеп Ирина Геращенко сравнила Верховную Раду с театром. По ее словам, парламент принимает высоких гостей, поздравляет их, аплодирует, но после этого его полномочия заканчивается.