Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 28 марта 2024Бывший СССР

В Раде пожаловались на неспособность принимать решения из-за отсутствия кворума

Железняк: 28 марта Рада не приняла ни одного решения из-за отсутствия кворума

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутаты Верховной Рады на заседании 28 марта не смогли принять ни одного важного решения из-за отсутствия кворума. На это в Telegram пожаловался народный депутат Ярослав Железняк.

«В зале всего 109 депутатов. Ничего не проголосовали. Провалили три блокирующих постановления (...) На этом заседание в марте завершилось. Все мощно поработали», — заявил парламентарий.

Он добавил, что для принятия законопроекта в Раде, его должны поддержать не менее 226 депутатов. По словам Железняка, эта ситуация связана с неспособностью партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» наладить партийную дисциплину.

Ранее нардеп Ирина Геращенко сравнила Верховную Раду с театром. По ее словам, парламент принимает высоких гостей, поздравляет их, аплодирует, но после этого его полномочия заканчивается.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      Одного из задержанных за теракт в «Крокусе» привезли на следственный эксперимент

      ЦСКА расторг контракт с отслужившим в армии хоккеистом Федотовым

      «Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

      На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

      Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

      СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

      Глыба льда рассекла голову россиянке

      Появилось видео падения в море и взрыва военного самолета в Севастополе

      Бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше