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16:37, 28 марта 2024Бывший СССР

Украинский депутат заявила о превращении Верховной Рады в театр

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко сравнила парламент с театром «Ла Скала»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявил в Telegram, что парламент превращается в театр, куда приходят, чтобы «поаплодировать высоким гостям».

«Парламент превращается в театр "Ла Скала", который принимает высоких гостей, поздравляет их, благодарит, аплодирует. И после этого потенциал заканчивается», — заявила депутат.

Геращенко сообщила, что в парламенте выступала спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, которое было прервано воздушной тревогой. По ее словам, когда сирены выключились, в зал вернулись немногие. Не пришли спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и большинство депутатов правящей партии «Слуга народа». Их депутат обвинила в создании ситуации, говорящей о кризисе парламента.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что в Верховной Раде начали снимать с повестки дня законопроекты из-за нехватки голосов.

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      Валентин Карант
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