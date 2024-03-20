В Раде начали снимать законопроекты с повестки дня из-за нехватки голосов

Нардеп Железняк: в Раде снимают законопроекты с повестки из-за нехватки голосов

На Украине в Верховной Раде начали снимать с повестки дня законопроекты из-за нехватки голосов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

«Безудержный потенциал в Раде продолжается. По состоянию на утро начали снимать с повестки дня законопроекты. В том числе президентский закон о двойном гражданстве 10425 (и 6369-д о декларировании гражданства). Нет голосов», — написал нардеп.

Ранее в Раде рассказали об отсутствии мотивации работать у депутатов партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Так, несколько десятков парламентариев желают сложить мандаты. Причиной этого в том числе стали «недоразумения», возникшие у «слуг» с Офисом президента.

Кроме того, депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина скатывается к диктатуре. По ее словам, в стране отмечается рост авторитарных тенденций, а действующая власть проводит репрессии против политических оппонентов.