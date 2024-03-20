В Раде рассказали об отсутствии мотивации работать у депутатов партии Зеленского

УП: депутаты партии Зеленского хотят сложить мандаты из-за отсутствия мотивации

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» близка к окончательной дезорганизации. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Украинская правда».

Причиной этого, по словам собеседника издания, стало отсутствие мотивации у нескольких десятков депутатов из «Слуги народа», в связи с чем они хотят сложить мандаты. Кроме того, стало известно о возникших между парламентариями и Офисом президента (ОП) «недоразумениях».

«ОП презирает парламент. Они думают, что "слуги" будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что? (...) Старая модель взаимодействия уже не работает. Нужно что-либо менять», — отметил источник «УП».

Уточняется, что разногласия между Верховной Радой и Офисом президента возникли из-за усталости парламентариев от конфликта, жестких ограничений, не позволяющих им уехать в командировку, а также из-за отсутствия желаемого влияния на государственные процессы.

Ранее об ухудшении ситуации в «Слуге народа» рассказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, после первой за два года встречи Зеленского с представителями фракции у парламентариев «пропало вдохновение работать и голосовать».