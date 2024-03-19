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19:29, 19 марта 2024Бывший СССР

В Раде заявили о скатывании Украины к диктатуре

Нардеп Геращенко: власти Украины оказались на пути к диктатуре

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Власти Украины ведут страну к скатыванию в диктатуру. Об этом в Telegram заявила депутат Верховной Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Скажите кто-нибудь [нардепу Сергею] Демченко, что диктатуры не принимают в Евросоюз и НАТО. А беженцы, уехавшие в демократические страны по убежищу, не возвращаются в тоталитаризм», — говорится в публикации.

Геращенко добавила, что на Украине нарастают авторитарные тенденции, свобода слова оказалось под угрозой, а действующая власть проводит репрессии против политических оппонентов.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Сергей Демченко предложил ввести на Украине диктатуру ради победы над Россией. По словам парламентария, возможно, это единственный шанс Киева одержать успех в конфликте.

ЖЗЛ
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      Глеб Палехов
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