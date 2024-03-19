Нардеп Украины Демченко назвал диктатуру инструментом победы над Россией

На Украине предложили ввести диктатуру под предлогом, что это станет инструментом для победы над Россией. Такое мнение выразил народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Демченко в эфире местного телеканала, передает изданием «Страна» в Telegram.

«Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем», — заявил Демченко.

Нардеп уточнил, что диктатура, по его мнению, всегда несет негативные последствия для страны и народа.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в лицемерии из-за критики выборов в России. Французский политик Флориан Филиппо объяснил, что сам украинский лидер уже дважды отменял выборы в республике. По его словам, он не осмеливается пойти на выборы «из-за страха, что его сметет народ».