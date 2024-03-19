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01:31, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине предложили ввести диктатуру ради победы над Россией

Нардеп Украины Демченко назвал диктатуру инструментом победы над Россией

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

На Украине предложили ввести диктатуру под предлогом, что это станет инструментом для победы над Россией. Такое мнение выразил народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Демченко в эфире местного телеканала, передает изданием «Страна» в Telegram.

«Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем», — заявил Демченко.

Нардеп уточнил, что диктатура, по его мнению, всегда несет негативные последствия для страны и народа.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в лицемерии из-за критики выборов в России. Французский политик Флориан Филиппо объяснил, что сам украинский лидер уже дважды отменял выборы в республике. По его словам, он не осмеливается пойти на выборы «из-за страха, что его сметет народ».

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