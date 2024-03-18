Политик Филиппо: критика Зеленским выборов в России является верхом наглости

Критика выборов президента России со стороны украинского лидера Владимира Зеленского является верхом наглости. В лицемерии главу государства обвинил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Сегодня утром он позволяет себе критиковать выборы президента в России... в то время как сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте 2024 года», — написал он.

Политик напомнил, что Зеленский также отменял парламентские выборы в стране в октябре 2023 года. Он подчеркнул, что на Украине президента обвиняют в том, что он не осмеливается пойти на выборы «из-за страха, что его сметет народ».

Ранее Филиппо объяснил выбор России в качестве врага Североатлантического альянса. По его словам, такое решение приняли в США, чтобы оправдывать военные инвестиции и нападения на другие страны, поскольку альянс живет за счет «придумывания» угрозы Вашингтоном.

