Во Франции отметили низкий уровень подготовки военных для борьбы с Россией

Figaro: армии Франции не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против ВС РФ

Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине. Об этом написал обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

«Российские солдаты (…) имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте», — уточнил обозреватель. Жирар отметил, что за последние лет десять французские войска «сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях».

По его словам, обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысяч солдат явно не хватит для противостояния «мощной российской группировке на Украине».

Ранее сообщалось, что Франция, возможно, вступит в прямое столкновение с Россией. Это произойдет в случае, если Украина потерпит крах на фронте. Вооруженные силы Франции могут разместиться вдоль государственной границы Украины с Белоруссией для защиты Киева от потенциального наступления.