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07:31, 28 марта 2024Россия

В «Крокусе» погибла знакомая раненой при теракте на фестивале «Крылья» россиянки

В «Крокусе» погибла знакомая раненой при взрыве на фестивале «Крылья» россиянки
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла 14-летняя девочка, являющаяся дочерью знакомых россиянки Юлии Прокофьевой, которая сама пережила атаку террористки-смертницы на рок-фестивале «Крылья» в 2003 году. Об этом женщина рассказала «Ленте.ру».

«"Крокус Сити" находится недалеко от моего дома. Когда я узнала о теракте, то почувствовала злость, а не страх. Вроде бы в 21-м веке живем, а какие-то люди ведут себя, как животные. Когда же выяснилось, что у знакомых 14-летнюю дочку нашли погибшей, то к злости прибавилась боль: человек не пожил толком», — отметила она.

Летом 2003 Прокофьева с двумя подругами поехала на рок-фестиваль «Крылья» в Тушино и оказалась почти в эпицентре взрыва.

«Там оказались две террористки-смертницы, которые подорвали себя в толпе. Одна в одной очереди, другая — во второй. Я, кстати, тогда по ошибке стояла в кассы. Перепутала очередь. Билеты у меня уже были. Один взрыв произошел рядом со мной, но каким-то чудом я выжила. Мои подруги тоже, а находившиеся рядом с нами люди — 11 человек — погибли сразу», — поделилась Прокофьева.

Сама она получила только легкие ранения, но долго испытывала психологические последствия теракта, часть из которых проявились спустя несколько дней, другие — спустя годы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Террористы ворвались в здание концертного зала и устроили стрельбу по посетителям. Жертвами их действий, по последним данным, стали более 140 человек.

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      Игорь Дмитров
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