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19:20, 29 марта 2024Мир

Бельгия выделила средства на обслуживание истребителей для Украины

Бельгия выделила 100 миллионов евро на обслуживание самолетов F-16 для Украины

Фото: Jonas Roosens / Globallookpress.com

Власти Бельгии выделили средства в размере 100 миллионов евро на обслуживание истребителей F-16, которые страна планирует поставить на Украину. Об этом сообщила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер в соцсети Х.

«Совет министров утвердил 25-й пакет военной помощи Украине: 100 миллионов евро, которые будут направлены на обслуживание и поддержку самолетов F-16 в рамках международной коалиции», — заявила Дедондер, упомянув совместную инициативу ряда стран, продвигающую приобретение Украиной истребителей.

29 марта также стало известно, что в Швеции в рамках этой же коалиции обсуждается поставка Украине истребителей JAS Gripen.

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      Елизавета Мытарева
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