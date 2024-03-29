Бельгия выделила средства на обслуживание истребителей для Украины

Бельгия выделила 100 миллионов евро на обслуживание самолетов F-16 для Украины

Власти Бельгии выделили средства в размере 100 миллионов евро на обслуживание истребителей F-16, которые страна планирует поставить на Украину. Об этом сообщила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер в соцсети Х.

«Совет министров утвердил 25-й пакет военной помощи Украине: 100 миллионов евро, которые будут направлены на обслуживание и поддержку самолетов F-16 в рамках международной коалиции», — заявила Дедондер, упомянув совместную инициативу ряда стран, продвигающую приобретение Украиной истребителей.

29 марта также стало известно, что в Швеции в рамках этой же коалиции обсуждается поставка Украине истребителей JAS Gripen.