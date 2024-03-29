Бывший сотрудник Пентагона рассказал о скорой потере ВСУ еще одного города

Бывший сотрудник Пентагона Брайен заявил, что ВСУ могут вскоре потерять Часов Яр

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут потерять контроль над населенным пунктом Часов Яр. Об этом он написал в статье для Asian Times.

По его словам, российская армия находится всего в километре или двух от города. «Многие аналитики полагают, что русские вскоре возьмут Часов Яр, хотя он и сильно обороняется», — отметил Брайен.

По словам экс-сотрудника Пентагона, факт наличия в городе высокопоставленных сотрудников НАТО говорит, что это «очень важный стратегический актив для украинцев». Он добавил, что в случае потери ВСУ этого населенного пункта Североатлантическому альянсу придется придумать альтернативную стратегию, которая могла бы включать начало переговоров с Россией.

28 марта подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске со стороны ВСУ личных резервов командования сухопутных войск под Часов Яр, чтобы стабилизировать обстановку.