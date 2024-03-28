В ЛНР заявили о переброске личных резервов командования ВСУ под Часов Яр

Марочко заявил, что ВСУ отправляют личные резервы командования под Часов Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают личные резервы командования сухопутных войск под Часов Яр, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.

«Для стабилизации ситуации на донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы», — сообщил он.

Кроме того, ВСУ отправляют на этот участок фронта вооружение, технику и личный состав с тыловых зон, добавил Марочко. По его словам, поэтому в Донецкой народной республике (ДНР) трафик украинских военных колон вырос и идет почти круглосуточно. Также он отметил, что военные колонны идут и в обратном направлении, но уже с разбитой техникой.

Ранее Марочко проинформировал, что российские силы взяли под огневой контроль восточную окраину Часов Яра. Как он утверждал, позиции и действия военнослужащих ВСУ находятся в прямой видимости. Отмечалось, что это затрудняет снабжение и обеспечение украинских войск.