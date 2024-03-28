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08:09, 28 марта 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске личных резервов командования ВСУ под Часов Яр

Марочко заявил, что ВСУ отправляют личные резервы командования под Часов Яр

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают личные резервы командования сухопутных войск под Часов Яр, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует РИА Новости.

«Для стабилизации ситуации на донецком направлении в район населенного пункта Часов Яр украинское командование стягивает дополнительные силы», — сообщил он.

Кроме того, ВСУ отправляют на этот участок фронта вооружение, технику и личный состав с тыловых зон, добавил Марочко. По его словам, поэтому в Донецкой народной республике (ДНР) трафик украинских военных колон вырос и идет почти круглосуточно. Также он отметил, что военные колонны идут и в обратном направлении, но уже с разбитой техникой.

Ранее Марочко проинформировал, что российские силы взяли под огневой контроль восточную окраину Часов Яра. Как он утверждал, позиции и действия военнослужащих ВСУ находятся в прямой видимости. Отмечалось, что это затрудняет снабжение и обеспечение украинских войск.

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      Кристина Есикова
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