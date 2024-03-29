В России объяснили выход Польши из Договора о вооруженных силах в Европе

Сенатор Климов назвал Договор о вооруженных силах в Европе утратившим смысл

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил выход Польши из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что договор утратил свой смысл, в связи с чем страны-участники принимают решение о выходе.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановке Варшавой своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор утратил свой смысл, все это понимают, и каждый выходит из него, когда считает нужным Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

При этом сенатор усомнился в возможности появления альтернативного договора в краткосрочной перспективе.

«Сейчас надо сначала стабилизировать международную ситуацию, а наши оппоненты не хотят этого делать. Договоры заключаются в моменты, когда ситуация стабильная, предсказуемая, есть международное доверие, когда дипломатические каналы действуют нормально», — добавил он.

7 ноября 2023 года Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД подчеркнули, что Москва не сожалеет по этому поводу и считает себя абсолютно правой в данном решении. В мае Россия денонсировала договор. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что коллективный Запад своими действиями сделал для России невозможным участие в договоре. Дипломат объяснил это выход России присоединением Финляндии и Швеции в НАТО