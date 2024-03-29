69-я параллель
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16:10, 29 марта 202469-я параллель

Экс-милиционер стал хозяином трети всех животных одной породы в регионе России

Житель ЯНАО Васильев стал хозяином трети приобских лошадей в регионе

Кадр: Тюменское время / YouTube

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа Симон Васильев стал хозяином более трети от всех приобских лошадей в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, сейчас Васильев — бывший сотрудник милиции, работавший в органах в 1990-е — помогает сохранить исчезающую породу, и в его хозяйстве уже почти 30 таких лошадей, при том что всего в ЯНАО их 70.

По его словам, специалисты уже хотели вычеркнуть приобскую лошадь из списка существующих в регионе пород, однако им указали на Васильева. «Наши хай подняли: "Как породы нету? У нас вон человек занимается!" Мы не дали: начали заниматься, губернатор помог тогда, выделил финансирование для проведения селекционных работ институтами», — рассказал он.

Как ранее рассказывал Васильев, развитие коневодства позволит привлечь в регион туристов, создаст дополнительные рабочие места и поспособствует продвижению конного спорта. В ближайшее время сельскохозяйственный кооператив планируют расширить.

Приобская лошадь распространена на территории Западно-Сибирской низменности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

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      Марк Леонов
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