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21:47, 29 марта 2024Россия

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о введении комендантского часа

Оперштаб Белгородской области: сообщения о введении комендантского часа — фейк

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Оперштаб Белгородской области опроверг распространившуюся в сети информацию о введении комендантского часа в регионе, передает РИА Новости.

«Конечно, это фейк. Просим вас не поддаваться на провокации и доверять только информации из официальных источников», — говорится в сообщении. В оперштабе отметили, что регион каждый день подвергается информационным атакам со стороны Украины.

В пятницу, 29 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в Белгороде. В результате произошедшего погиб один человек, еще два пострадали.

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      Марина Совина
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