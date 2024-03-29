Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о введении комендантского часа

Оперштаб Белгородской области: сообщения о введении комендантского часа — фейк

Оперштаб Белгородской области опроверг распространившуюся в сети информацию о введении комендантского часа в регионе, передает РИА Новости.

«Конечно, это фейк. Просим вас не поддаваться на провокации и доверять только информации из официальных источников», — говорится в сообщении. В оперштабе отметили, что регион каждый день подвергается информационным атакам со стороны Украины.

В пятницу, 29 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в Белгороде. В результате произошедшего погиб один человек, еще два пострадали.