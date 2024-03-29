Раскрыта схема торговли бронью от призыва в ВСУ на комбинате «Запорожсталь»

Руководство «Запорожстали» продает бронь от мобилизации в ВСУ за тысячу долларов

Директорат металлургического комбината «Запорожсталь» на Украине продает бронь от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) на один год за тысячу долларов. Схему в разговоре с агентством РИА Новости раскрыли источники в российских силовых ведомствах.

«На комбинате "Запорожсталь" осенью 2023 года с сотрудников призывного возраста собрали по 20 тысяч гривен за год отсрочки. А в феврале этого года для ранее заплативших "дань" эту сумму увеличили вдвое и потребовали уже по 40 тысяч гривен за продление», — передаются в публикации слова источника.

Собеседник агентства добавил, что открытая торговля бронью от призыва со стороны руководства предприятия спровоцировала рост протестных настроений среди работников.

Ранее о неравенстве, которое проявляется во время мобилизации на Украине, рассказал пленный солдат ВСУ Александр Фомин. По его словам, в Одессе в ходе массового призыва не трогают «золотую молодежь».

