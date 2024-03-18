Пленный боец ВСУ рассказал о привилегиях золотой молодежи во время мобилизации

Военнопленный Фомин: при мобилизации в Одессе не трогают золотую молодежь

При мобилизации в Одессе не трогают золотую молодежь. Об этом рассказал попавший в плен на ореховском направлении боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Фомин, передает ТАСС.

По его словам, привилегиями пользуются молодые люди, живущие на улице Дерибасовской.

«Мы когда-то с друзьями пришли на Дерибасовскую. А Дерибасовская — это центр, там идет красивая аллейка, а по обеим сторонам — летние кафе, бары, рестораны. (...) люди отдыхают, танцуют, выпивают, а их никто [из занимающихся мобилизацией] не трогает. Даже есть закрытые бары — работают после комендантского времени. И они спокойно живут. И ничего им», — рассказал военнопленный.

Ранее командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр» с позывным Алтай заявил, что был удивлен возрастом военных, которые попали в плен в Запорожской области. По его словам, среди них часто встречаются мужчины в возрасте старше 45 и даже 50 лет.