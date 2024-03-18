Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 18 марта 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о привилегиях золотой молодежи во время мобилизации

Военнопленный Фомин: при мобилизации в Одессе не трогают золотую молодежь

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

При мобилизации в Одессе не трогают золотую молодежь. Об этом рассказал попавший в плен на ореховском направлении боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Фомин, передает ТАСС.

По его словам, привилегиями пользуются молодые люди, живущие на улице Дерибасовской.

«Мы когда-то с друзьями пришли на Дерибасовскую. А Дерибасовская — это центр, там идет красивая аллейка, а по обеим сторонам — летние кафе, бары, рестораны. (...) люди отдыхают, танцуют, выпивают, а их никто [из занимающихся мобилизацией] не трогает. Даже есть закрытые бары — работают после комендантского времени. И они спокойно живут. И ничего им», — рассказал военнопленный.

Ранее командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр» с позывным Алтай заявил, что был удивлен возрастом военных, которые попали в плен в Запорожской области. По его словам, среди них часто встречаются мужчины в возрасте старше 45 и даже 50 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

      Семья нашла на чердаке украденные во время войны произведения искусства

      На выступлении звезды «Голоса» включилась фонограмма

      В США заявили о смене курса Вашингтона в отношении Украины

      Врач объяснил влияние тюремного рациона на форму футболиста «Спартака»

      В Великобритании сообщили о скором истощении ПВО Украины

      Расходы россиян на автомобили резко выросли

      Бэнкси озеленил Лондон

      Грузия выразила недовольство выборами президента России

      Гослаборатории оценили качество еды популярных сервисов доставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше