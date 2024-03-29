В России призвали «давать по рукам» за ксенофобию

Депутат Затулин призвал не допускать ксенофобию в РФ после теракта в «Крокусе»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал пресечь ксенофобию и проявления ненависти к таджикам в России после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что важно не допускать разжигание межнациональной вражды.

«У нас, к сожалению, есть персонажи, в том числе в политической жизни, которые раздувают исламофобию, таджикофобию и пытаются представить ситуацию так, что все таджики, которые существуют, — это все враги России и потенциальные террористы», — сказал Затулин.

Необходимо предпринимать массу действий, чтобы упорядочить все, что связано с миграцией. (…) Но это совсем не означает, что кто-то вправе развивать исламофобию и таджикофобию — таким людям надо давать по рукам Константин Затулин первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

В этом контексте он также подчеркнул важность просветительской работы с населением. «Надо много раз объяснять нашему населению, что поднять волну ксенофобии легко, а справиться с ней — очень трудно, а особенно избавиться от ее последствий, за которые может быть очень стыдно не только нам, но и следующим нашим поколениям», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее суд арестовал четверых уроженцев Таджикистана — 32-летнего Далерджона Мирзоева, 30-летнего Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобиар Файзова, — обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Их заключили под стражу до 22 мая 2024 года.

24 марта глава Таджикистана Эмомали Рахмон в беседе с президентом России Владимиром Путиным осудил теракт в «Крокусе» и заявил о солидарности с российским народом. Кроме того, стало известно, что спецслужбы страны помогают российскому следствию.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. В здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед концертом группы «Пикник» зашли несколько вооруженных мужчин, открывших огонь по посетителям.

После этого они подожгли концертный зал и покинули место происшествия. Подозреваемых в атаке на «Крокус» задержали на территории Брянской области.