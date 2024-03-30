Молдавская оппозиция договорилась о помощи с выходом на российский рынок

Молдавской оппозиции пообещали помощь с доступом производителей к рынку РФ

Молдавская оппозиционная партия «Возрождение» договорилась с российской стороной о помощи в более удобном доступе производителей к российскому рынку. Об этом РИА Новости рассказал один из лидеров политсилы Александр Суходольский.

Делегация «Возрождения» находится в Москве с визитом с 26 марта и уже провела встречи с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

«Мы все понимаем, что Россия — традиционный рынок сбыта для молдавских производителей, и огромные объемы поставок всегда прежде совершались именно в Российской Федерации. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась, поэтому мы договорились об открытости диалога и в ближайшее время проработки списка наших молдавских предприятий на доступ на российский рынок, а также помощь в их представлении в российских ретейлерских продовольственных сетях для того, чтобы нашим сельхозпроизводителям было удобно и доступно попасть на рынок России», — сообщил Суходольский по итогам встреч.

Политики также обсудили с российскими властями вопрос таможенных пошлин. Молдавским производителям пообещали помочь с решением сложностей с выходом на рынок РФ. «В этом мы также нашли конкретную поддержку, что молдавским товарам и производителям необходимо сделать целый ряд послаблений, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. То есть все встречи переросли в практическую плоскость, мы получили целый ряд важных направлений, по которым должны подготовиться», — отметил политик.

Кроме того, Суходольский добавил, что власти республики, вероятно, будут противодействовать экономическому сотрудничеству с Россией. «Местные власти сделают все возможное для того, чтобы этого не произошло. Это касается санитарного контроля и многих других возможных препятствий, которые они могут создать», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду может проиграть на грядущих президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года. Это следует из результатов опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS). Исследование показало, что действующую главу республики на следующих выборах готова поддержать примерно треть населения.