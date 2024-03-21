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15:47, 21 марта 2024Бывший СССР

Стало известно число поддерживающих Санду молдаван

Санду может проиграть президентские выборы в Молдавии, имея треть голосов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду может проиграть на грядущих президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2024 года. Это следует из сообщения ТАСС о результатах опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS).

Так, исследование показало, что действующую главу республики на следующих выборах готова поддержать примерно треть населения. Отдать голос за Санду хотят до 33 процентов опрошенных. Кандидатуру бывшего президента Молдавии, председателя Социалистической партии Игоря Додона отметили 23 процента респондентов. На третьем месте — мэр Кишинева Иван Чебан с 6 процентами соответственно.

Как уточнили в IMAS, при таких результатах на выборах может быть проведен второй тур. Если в нем встретятся Додон и Санду, первого будут готовы поддержать 43 процента опрошенных, а нынешнего президента — 40 процентов. Если же кандидатами будут Санду и Чебан, то количество голосов за них может быть почти одинаковым — 38-39 процентов за каждого.

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Институт IMAS проводил опрос в Молдавии с 9 по 27 февраля. Участие в нем приняли около 1100 респондентов из разных населенных пунктов республики.

Ранее стало известно, что экс-премьер Молдавии Ион Кику обвинил Санду в дискриминации молдаван. По его словам, идея проведения голосования по почте на выборах осенью 2024 года является безумием.

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      Екатерина Грищенко
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