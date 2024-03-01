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14:51, 1 марта 2024Бывший СССР

Санду обвинили в дискриминации молдаван

Экс-премьер Молдавии Кику: Санду дискриминирует живущих за границей молдаван

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-премьер Молдавии Ион Кику обвинил президента республики Майу Санду в дискриминации молдаван, живущих за рубежом. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале политика.

Кику уточнил, что «безумием» и «вопиющей дискриминацией» молдаван, находящихся за границей, является идея Санду провести голосование по почте на предстоящих выборах осенью 2024 года. Бывший премьер-министр также назвал действующего президента лицемеркой, заявив, что и референдум о вступлении в ЕС, и новый формат голосования она предлагает для получения нового мандата.

Ранее на заявление Санду о возможном введении голосования по почте на выборах в 2024 году отреагировал бывший президент республики Игорь Додон. Он заявил, что действующий президент хочет оставить избирателей в России без права голоса, напомнив о приостановленном год назад сотрудничестве «Почты Молдавии» с РФ.

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      Екатерина Грищенко
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